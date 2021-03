Die "vulnerablen Gruppen zu schützen", "unter Zeitdruck eine landesweite Teststruktur aufzustellen" und "die medizinische Versorgung der Bevölkerung nahezu ungehindert aufrechtzuerhalten" – das alles ist Salzburg gut gelungen.

SALZBURG. Wir haben Politiker und Experten gefragt: Was ist uns in Salzburg in der Pandemie besonders gut gelungen?

Das ist uns in der Pandemie gut gelungen:

Florian Juritsch, Bürgermeister von Unken (Pinzgau): "Es ist uns in der Pandemie gelungen, die Resilienz der Gemeinde zu stärken. Wir sind in der Lage, in Krisensituationen schnell und direkt vor Ort zu reagieren, z.B. Lebensmittelversorgung, Sondertestaktion, Massentest, Sonderimpfaktion. All das konnten wir nur dank der Zusammenarbeit mit Betrieben, Feuerwehr, Sprengelarzt und Helfern schaffen. Eine Erkenntnis: professionelle Kommunikationspolitik ist wichtig."

Florian Juritsch, Bürgermeister von Unken (Pinzgau)

Foto: Gemeinde Unken

Das ist uns in der Pandemie gut gelungen:

Petra Juhasz, Landessanitätsdirektorin: "Es ist uns in Salzburg in der Pandemie besonders gut gelungen, das Corona-Virus bestmöglich einzudämmen, vor allem die vulnerablen Gruppen zu schützen und die Impflogistik auf die Beine zu stellen. Wir haben in der Pandemie gelernt, dass jeder Tag etwas Neues bringen kann und dass die gute Kommunikation mit allen sehr wichtig ist."

Petra Juhasz, Landessanitätsdirektorin

Foto: Land Salzburg/Melanie Hutter;

Das ist uns in der Pandemie gut gelungen:

Markus Kurcz, Leiter Katastrophenschutz Salzburg: "Es ist uns in Salzburg in der Pandemie besonders gut gelungen, unter unglaublichem Zeitdruck eine landesweite Teststruktur aufzustellen und die Salzburgerinnen und Salzburger auch zu motivieren, diese zu nutzen. Wir haben in der Pandemie gelernt, dass es immer die gleichen Menschen sind, auf die man sich – wenn es wirklich darauf ankommt – verlassen kann."

Markus Kurcz, Leiter Katastrophenschutz Salzburg

Foto: Land Salzburg/Neumayr – Leopold

Das ist uns in der Pandemie gut gelungen:

Christoph Fürthauer, Kurienobmann niedergelassene Ärzte Salzburg: „Trotz des abrupten Beginns und des schwierigen Verlaufs der Pandemie hat es die Ärzteschaft mit viel Engagement verstanden, die medizinische Versorgung der Bevölkerung nahezu ungehindert aufrechtzuerhalten. In unserer ‚durchgestylten’ Welt gibt es Unwägbarkeiten, zu deren Bewältigung es Solidarität und Zusammenarbeit aller öffentlicher Institutionen bedarf."

Christoph Fürthauer, Kurienobmann niedergelassene Ärzte Salzburg

Foto: Ärztekammer Salzburg

Das ist uns in der Pandemie gut gelungen:

Marlene Svazek, Landesparteiobfrau FPÖ: "Hervorzuheben sind unsere Familien. Trotz aller Widrigkeiten und Unsicherheiten hat dieser Verband die größten Herausforderungen gemeistert und macht immer noch das Beste aus der Situation. Wir haben besonders schmerzlich erfahren und gelernt, dass soziale Isolation und Ausgangssperren unserem Wesen widersprechen und der Mensch die Menschen für seine, vor allem geistige, Gesundheit braucht."

Marlene Svazek, Landesparteiobfrau FPÖ

Foto: Salzburger Freiheitliche

Das ist uns in der Pandemie gut gelungen:

David Egger, Landesparteivorsitzender SPÖ: "Wenn es drauf ankommt, können wir als Gesellschaft Berge versetzen, halten zusammen und schauen aufeinander. Mit politischem Willen ist vieles möglich. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig unser Sozialstaat ist. Die Einsparungen der Konservativen im Gesundheitssystem, etwa bei den Intensivbetten, haben sich als fataler Fehler erwiesen und dürfen sich auf keinen Fall wiederholen."

David Egger, Landesparteivorsitzender SPÖ

Foto: Arne Müseler.

