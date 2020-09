SALZBURG. Sie war eine Mafiabraut aus Las Vegas und er war Abfahrtsweltmeister und stammte von der Zistelalm am Gaisberg. Beide starben unter mysteriösen Umständen in Salzburg. Die Premiere des Dokumentarfilms "Virginia - Das ungelöste Rätsel der Salzburger Mafiabraut" fand unter Einhaltung der Covid-19-Regeln im "Das Kino" statt. Die Doku wurde im Beisein der Hauptdarsteller Verena Altenberger (Virginia Hill-Hauser) und Michael Dangl (Hans Hauser), Regisseur Sascha Köllnreitner sowie Produzent Adrian Goiginger (2010 Entertainment) und ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider einem interessierten Premierenpublikum erstmals vorgeführt.

Eine aufgelegte Geschichte

Die Dokumentation "Virginia" erzählt die wahre Geschichte des außergewöhnlichen Ehepaares Hill-Hauser. Um die 1940er Jahre arbeitet sich Virginia Hill mit Sex-Appeal, Dreistigkeit und Entschlossenheit in die höchsten Kreise der US-amerikanischen Mafia hoch. Nach dem Mord an ihrem Ehemann Bugsy Siegel lernt sie in Sun Valley ihren zukünftigen Ehemann, den ehemaligen österreichischen Skiweltmeister Hans Hauser, kennen. Doch Virginias Vergangenheit holt sie immer wieder ein.



"Die Lebensgeschichte der Beiden ist eine aufglegte G'schicht. Daher haben wir uns entschlossen sie mit der Produktionsfirma "2010 entertainment" zu drehen. Herausgekommen ist dabei eine aufwendige und vor allem gelungene Dokumentation. Der Stoff ist so unglaublich gut, dass es für uns klar war, diesen zu verfilmen. Auf ServusTV werden wir am 6. September 2020, 20.15 Uhr, den Film ausstrahlen", so Wegscheider.

Die Dokumentation wurde an Originalschauplätzen wie dem "Restaurant Hotel Zistelalm", dem Heutal und auf dem "Zur Schönen Aussicht" gedreht.

Mehr zum Thema

Zu "Virginia - das ungelöste Rätsel der Mafia-Braut" geht es HIER

Zur Produktionsfirma "2010 Entertainment" geht es HIER

Zur Zistelalm geht es HIER