Salzburger Musik
Mundart-Punk Thomas Mulitzer singt akustisch über das Nachtleben

  • 28. Dezember 2022, 15:51 Uhr
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Philip Steiner
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Auf seinem Akustikalbum "Der Sänger im Roggen" will Tom the One es ruhiger angehen. Eine erste Kostprobe gibt es in seiner kürzlich veröffentlichten Single "Die Nocht is no jung". | Foto: Sarah Lechthaler
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  • Auf seinem Akustikalbum "Der Sänger im Roggen" will Tom the One es ruhiger angehen. Eine erste Kostprobe gibt es in seiner kürzlich veröffentlichten Single "Die Nocht is no jung".
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Thomas Mulitzer, seines Zeichens Sänger der bekannten Salzburger Mundart Punker Glue Crew, schlägt derzeit sanftere Töne an. Mit dem ersten Song "Die Nocht is no jung" von seinem neuen Album "Der Sänger im Roggen" präsentiert er seine eigene Art des Austro-Pop.

SALZBURG. Bis ans Ende der Nacht reist Tom the One im Video zu seiner kürzlich erschienen Single "Die Nocht is no jung". Dabei wird im Pongauer Dialekt besungen, was in einer Nacht so alles möglich ist. Im Frühjahr 2023 soll dann das neue Album "Der Sänger im Roggen" erscheinen.

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Akustik statt Punk Rock

Unter dem Künstlernamen Tom the One veröffentlicht der Salzburger Musiker Thomas Mulitzer die erste Single seines neuen Albums „Der Sänger im Roggen“, das im Frühjahr 2023
auf dem lokalen Label Stuhl Records erscheint. Im Song „Die Nocht is no jung“ geht es darum, dass man manchmal vom Weg abkommt, aber im besten Fall trotzdem die Hoffnung nicht verliert und weitergeht, bis wieder die Sonne scheint. Im Gegensatz zum lauten Mundartpunk seiner Band Glue Crew schlägt Tom the One mit seinem Soloprojekt ruhigere Töne an. Die
Akustikgitarre und reduzierte weitere Instrumente bilden die Basis, über die sich der Text im Dialekt legt. Das dazugehörige Musikvideo zeigt eine Taxifahrt durch Tel Aviv – der Protagonist ist unterwegs auf einer Reise ans Ende der Nacht, und da diese noch jung ist, kann das schon eine Zeitlang dauern.

Thomas auf er Bühne mit seiner Punkband Glue Crew. | Foto: Tobias Neugebauer
  • Thomas auf er Bühne mit seiner Punkband Glue Crew.
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Schmerz und Tote Katzen

Tom the One singt im Pongauer Dialekt über das Spektrum zwischen Tränen und Rausch, Liebe und Schmerz, Verzweiflung und Euphorie. Auf seinem kommenden Album behandelt er Themen wie tote Katzen, Peter Handke, Fabelwesen und Drogenlabore – und nähert sich dem Austropop damit auf alternativen Wegen. Nach seinem im Vorjahr erschienenen Roman „Pop ist tot“ liegt der Fokus wieder mehr auf der Musik, ein neues Glue-Crew-Album ist ebenfalls in Planung.

Auf seinem Akustikalbum widmet sich Tom the One einer breiten Bandbreite an Themen, von dem Verlust der eigenen Katze bis zu Peter Handke und Drogenlaboren. | Foto: PunktFormStrich
  • Auf seinem Akustikalbum widmet sich Tom the One einer breiten Bandbreite an Themen, von dem Verlust der eigenen Katze bis zu Peter Handke und Drogenlaboren.
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Für immer Punk – aber bitte in Mundart
Auf seinem Akustikalbum "Der Sänger im Roggen" will Tom the One es ruhiger angehen. Eine erste Kostprobe gibt es in seiner kürzlich veröffentlichten Single "Die Nocht is no jung". | Foto: Sarah Lechthaler
Thomas auf er Bühne mit seiner Punkband Glue Crew. | Foto: Tobias Neugebauer
Auf seinem Akustikalbum widmet sich Tom the One einer breiten Bandbreite an Themen, von dem Verlust der eigenen Katze bis zu Peter Handke und Drogenlaboren. | Foto: PunktFormStrich
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