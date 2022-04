Livestream zu den Ostermessen im Salzburger Dom, hier am Ostersonntag und Ostermontag jeweils ab 8.30 Uhr.

SALZBURG. Das "Hochfest der Auferstehung des Herrn" wird am Ostersonntag (17. April 2022) um 8.30 Uhr mit der Pfarrmesse hier live übertragen. Danach folgt um 10 Uhr das Pontifikalamt mit Erzbischof Franz Lackner.

Ostermontag (18. April) um 8:30 Pfarrmesse und um 10 Uhr: Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer – beides ebenfalls hier live übertragen.

Das ist der Livestream:

Die RegionalMedien Salzburg haben Pfarrer Alois Dürlinger aus der Stadt Salzburg gefragt:

Welche Oster-Botschaften wollen Sie den Menschen hier in diesem Jahr vermitteln?

ALOIS DÜRLINGER: Im Licht von Ostern unsere eigenen Maßstäbe neu zu ordnen. Das ganz große Leid erleben derzeit die Menschen in der Ukraine, dieses Leid ist für uns hier unermesslich. Wenn man sich die Breite des Lebens ansieht, sind wir, die hier leben dürfen, sicherlich auf einer der besten Seiten des Lebens. Leider gibt es oft eine Maßlosigkeit des Anspruch-Denkens. Worauf wir nicht alles Anspruch hätten, was nicht alles eine Selbstverständlichkeit wäre – da tut es oft gut, die eigenen Maßstäbe neu zu ordnen.

Der Pfarrverband Salzburg-Mitte stellt den heurigen Oster-Pfarrbrief unter das Motto "Miteinander". Wie soll sich dieses Miteinander ausdrücken?

ALOIS DÜRLINGER: Wir müssen das Miteinander möglichst weit denken. Wie zerbrechlich es ist, sehen wir gerade in der Ukraine. Miteinander innerhalb und außerhalb der Kirche zu verstehen, über die Kulturen hinweg. Wir müssen sensibel sein, das Miteinander wächst nicht von selbst, vielmehr müssen wir ihm einen Weg bahnen. Das Miteinander nicht zu behindern, muss der Mindestanspruch sein.

>>HIER<< findest du das ganze Interview mit Pfarrer Dürlinger.

Samstag 16. April 2022

7:30 Uhr Dritte Trauermette

21 Uhr Hochfest der Auferstehung des Herren mit Osterfeuer H. L. Hassler (1564-1612): Missa octo vocum

OSTERSONNTAG

17. April 2022

8:30 Uhr Pfarrmesse

10 Uhr Pontifikalamt mit Erzbischof Dr. Franz Lackner; J. Haydn (1732-1809): Paukenmesse

12 Uhr HL. Messe: Österliche Instrumentalmusik

OSTERMONTAG

18. April 2022

8:30 Uhr Pfarrmesse

10 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer; W. A. Mozart: Piccolominimesse KV 258

11:30 Uhr HL. Messe: Werke für zwei Orgeln

