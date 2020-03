BAD ISCHL. Weitere Gelegenheiten für Lindy Hop Swing Dance mit Musik der 20er bis 50er Jahre gibt es am 11. und am 25. März jeweils von 18.45 bis 22 Uhr. Die beiden Abende finden diesesmal im Lokal Bodeca 1877 am Bahnhof statt.

Anfänger, Neugierige und bereits begeisterte Tänzer aller Altersgruppen sind herzlich willkommen. Die Teilnahme bzw. Anmeldung ist auch einzeln möglich. Um 18.45 Uhr findet an beiden Tagen ein Einsteiger-Kurs statt, für alle, die die Grundschritte noch nicht kennen oder wiederholen möchten. Einstieg jederzeit möglich. Um 20 Uhr kann dann mit leichten Figuren bereits fortgesetzt werden. Von 21 bis 22 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Üben, Tanzen und Ausprobieren für alle. Ein Tagesworkshop ist für April in Planung. Info: 0699/11552466 oder dance-lifestyle-fun@gmx.at