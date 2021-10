Die Eltern-Kind-Zentren haben wieder eröffnet und die Kinderfreunde Salzkammergut starten in die neue Saison.

SALZKAMMERGUT. Die Vorfreude ist groß bei den Leitern der rund 50 Eltern-Kind-Zentren der Kinderfreunde in Oberösterreich. Nach der Sommerpause und einem eingeschränkten Betrieb im Frühjahr starten die Mitarbeiter nun in die neue Saison. Die großen und kleinen Besucher erwarten tolle Angebote. Von offenen Treffs, Spielgruppen, Trommelworkshops, Elternbildungsangebote bis hin zu Geburtsvorbereitungskursen oder Kinder-Yoga. Es ist für jeden etwas passendes dabei.

Stärkung der Eltern in ihren Kompetenzen

Angebote der Eltern-Kind-Zentren stärken Eltern und Bezugspersonen in ihren Kompetenzen und sind Orte der Begegnung und Vernetzung. "Wir haben in den letzten Monaten unsere Angebote adaptiert und insbesondere die Elternbildung auf Online-Seminare umgestellt. Das positive Feedback ist enorm. Die Elternbildungsseminare finden abends statt und bei Online-Seminaren ist es möglich, dass beide Elternteile teilnehmen können“, sagt Nina Krautgartner, Bereichsleiterin der Familienakademie Oberösterreich. "Wir merken, dass Familien wieder die Gemeinschaft brauchen. Das Vernetzen mit anderen steht dabei im Vordergrund. Den Familien ist es wichtig, über Alltagsprobleme zu sprechen, um das Gefühl zu bekommen, mit den Sorgen nicht allein zu sein. Und das stärkt sie. Insbesondere der offene Treff ist ein super Einstieg, um das Eltern-Kind-Zentrum kennen zu lernen“, so Krautgartner.



Kinderfreunde Salzkammergut

Im Salzkammergut setzt man auf ein besonders niederschwelliges Angebot: „FuN“ (Familie und Nachbarschaft). "An acht wöchentlichen Treffen nehmen zehn Familien teil. Sie spielen, singen und tauschen sich aus. Die gemeinsame Reflexion ihres Familienlebens ist ein zentrales Thema und stärkt alle Beteiligten“, verrät Natascha Schernberger, Geschäftsführerin der Kinderfreunde Salzkammergut. "FuN ist nur eines der vielfältigen Angebote in unseren Eltern-Kind-Zentren“, so Schernberger. Besonders stolz ist man auf die integrativen Gruppen in Laakirchen sowie in Wels. "Uns ist Inklusion sehr wichtig, die Kinder lernen so viel voneinander und das stärkt alle. Unsere Spielgruppen starten ab der Geburt bis zum Kindergarten-Alter“, erläutert Schernberger abschließend. Mehr Infos zu den Eltern-Kind-Zentren finden Sie hier.