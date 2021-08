Ein hochkarätiges Gipfeltreffen der besonderen Art fand im Juli in Bad Ischl statt.

BAD ISCHL. Bürgermeisterin Ines Schiller lud Österreichs Bundespräsident a. D. Heinz Fischer und Deutschlands Ex-Präsident Horst Köhler mit ihren Ehefrauen in die Kaiserstadt ein. Höhepunkt war die Besichtigung der Ausstellung „Dirndl. Tradition goes Fashion“ im Mamorschlössl. „Die Schau zeigt die spannende Entwicklungsgeschichte des Dirndls und hat die beide Damen und Herren absolut begeistert. Ich danke dem Geschäftsführer der OÖ Landes-KulturGmbH Weidinger für die Organisation des Ausstellungsbesuchs", so Schiller. Ausklingen ließ man den Besuch standesgemäß in der Konditorei Zauner, wo die ehemaligen oberen Staatsoberhäupter über europapolitische Themen sprachen.