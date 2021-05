GMUNDEN. Heute am Dreifaltigkeitssonntag feiern wir Christen unser größtes, unbegreifliches Geheimnis. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist- ein Gott in drei Personen.

Drei in Eins- nein, dies ist kein Aktionsangebot, dies ist das Ergebnis der Erfahrung des Gottesvolkes mit dem einen Gott. Er wird durch die Person Jesu greifbar und durch den Heiligen Geist deutlich spürbar.

Jesus überreicht das „Abschlusszeugnis“

Jesus schickt am heutigen Tag seine Jünger in den Dienst. Er ruft sie auf einen Berg. Ich denke, dass muss für manche mehr oder weniger anstrengend gewesen sein. Und dann sehen sie Jesus, manche erleichtert, manche außer Atem, manche mit zweifelnden Augen. Und was macht Jesus? Er schickt sie eigentlich gleich wieder fort. „Geht zu allen Völkern und tauft sie auf den Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Es erinnert mich an eine Zeugnisverteilung. Die Jünger haben nun das „Know How“ in den letzten Jahren auf dem gemeinsamen Weg mit Jesus gelernt und dürfen sich nun mit diesem Werkzeug auf den Weg machen.

Bald sind wieder Sommerferien nach einem außergewöhnlichen Schuljahr, dass für viele eine Herausforderung war. Anstrengend, neu und nicht berechenbar- so wie bei den Jüngern damals. Viele junge Menschen beginnen auch hier einen neuen Lebensabschnitt. Mit dem Gesellenbrief, mit dem Maturazeugnis,… in der Hand, machen sie sich bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Neue Herausforderungen, neue KollegInnen, neues Umfeld,… wie auch bei den Jüngern wird eine Aufbruchsstimmung spürbar…

Eine Portion Heiliger Geist

Jesus schickt uns hinaus in die Welt. Für dieses „werkeln“ brauchen wir Energie, Liebe, Verständnis und Kraft. Er ermutigt uns, wie damals die Jünger. Ich lasse euch nicht im Stich- ich bin bei euch, alle Tage! Hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Er wirkt durch diese Energie und Kraft. Junge Menschen, die sich neu auf den Weg machen oder nun einen neuen Lebensabschnitt mit dem Zeugnis in der Hand beginnen, wünsche ich nicht nur Mut, sondern auch, dass der Heilige Geist mit mindestens 150 km/h in ihre Herzen kracht, damit sie mit Liebe und Verständnis die neuen Begegnungen in ihrem Leben meistern.

Und uns allen wünsche ich, dass dieses unbegreifliche Geheimnis, Gott, uns jeden Tag neu mit Leben und Liebe erfüllt!

Mit Logik kann man diese Dreifaltigkeit vielleicht nicht erklären, aber mit Erfahrungen. Es ist ein wunderbares Geheimnis und dadurch kostbar zugleich. Man muss schließlich mit allem rechnen- auch mit dem Guten.

Die Predigt stammt von Jenny Gaßner, 26 Jahre, Beauftragte für Jugendpastoral im Dekanat Gmunden.