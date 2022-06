Eine 14-jährige Schülerin wurde vergangenen Donnerstag im Kreisverkehr Bahnhofstraße angefahren – später brach das Mädchen zusammen.

GMUNDEN. Die Schülerin aus dem Bezirk Gmunden überquerte am Donnerstag, 23. Juni 2022, gegen 16:40 Uhr in Gmunden einen Schutzweg beim Kreisverkehr Bahnhofstraße-Kaltenbrunnerstraße bei der Energie AG. Dabei wurde sie von einem gelben Auto angefahren, das in Richtung Zentrum Gmunden aus dem Kreisverkehr ausfahren wollte. Vermutlich stand die 14-Jährige so unter Schock, dass sie zunächst ihre Verletzungen nicht wahrnahm.

Keine Daten ausgetauscht

Nach einem kurzen Gespräch mit dem Autofahrer oder der Autofahrerin ging sie nach Hause, ohne entsprechende Daten auszutauschen. Sie wurde zunächst ambulant ärztlich behandelt und war auf der Polizeiinspektion Gmunden, um den Vorfall anzuzeigen. Später brach die 14-Jährige jedoch zusammen und musste stationär im Salzkammergut Klinikum Gmunden aufgenommen werden.

Der Lenker oder die Lenkerin des gelben Fahrzeuges wird daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gmunden unter 059133/4100 zu melden.