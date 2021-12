Am 21. Dezember 2021 stahl ein vorerst unbekannter Täter einen unversperrten Pkw von einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, der nicht mehr fahrbereit unter einem Carport abgestellt war.

GMUNDEN. Wegen einer anonymen Anzeige konnte am 25. Dezember 2021 gegen 14 Uhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden bei der sogenannten Poll-Kreuzung mit dem gestohlenen Fahrzeug von mehreren Streifen angehalten und festgenommen werden. Der Lenker gab an, den defekten Pkw zuerst bemerkt und dann behelfsmäßig repariert zu haben, ehe er ohne Lenkberechtigung innerhalb mehrerer Tage im Bezirk Gmunden damit herumfuhr. Zu den Vorwürfen des Pkw-Diebstahls sowie einem angezeigten Einbruch in ein Lokal zeigte er sich teilweise geständig. Als Motiv nannte er, sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen zu wollen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.