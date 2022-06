Aufmerksame und naturverbundene Salzkammergütler können den Naturschutzbund unterstützen. Konkret wurde dazu aufgerufen, Sichtungen vom Wiedehopf zu dokumentieren.

SALZKAMMERGUT. Der Vogel mit dem „Irokesenschnitt“ ist ein sehr seltener Brutvogel in Oberösterreich und wird in der Roten Liste als vom Aussterben bedroht geführt. Aus dem Großraum Gmunden liegen aus früheren Jahren Wiedehopf-Brutnachweise vor. Doch in den letzten Jahren ist es auch im Salzkammergut still um das gefiederte Tier geworden. Meldungen aus der Region können gerne mit Hilfe der Plattform www.naturbeobachtung.at oder via Smartphone unter der gleichnamigen App gemacht werden.

BDO Österreich unterstützt das Projektes

Ziel des Artenschutzprojektes 2022/2023, welches dankenswerterweise von der Steuerberatungsfirma BDO Österreich finanziert wird, ist es, an ausgewählten Standorten in Oberösterreich jährlich zirka zehn bis 15 Spezial-Nistkästen anzubringen und diese zu betreuen. Zusätzlich wird verstärkt Öffentlichkeits- sowie Aufklärungsarbeit betreffend Vogelart und deren Lebensraum geleistet.

Engerlinge und Maulwurfsgrillen für die Jungen

In den vergangenen Jahren konnten vermehrt einzelne Individuen im April als Durchzügler in Oberösterreich beobachtet werden. Dabei lassen sich die Wiedehopfe zu einer Rast auf mageren, lückigen Wiesen und kurzrasigen Viehweiden nieder. Nicht selten kann es vorkommen, dass der eine oder andere Vogel einen Brutpartner findet und bleibt, um dort im Juni den Nachwuchs aufzuziehen.

Warme Südhänge werden bevorzugt

Wichtig ist ein lockerer Baumbestand, häufig sind es alte Streuobstwiesen und kleine lichte Feldgehölze, die neben Deckung ein hohes Angebot an Fäulnis- und Spechthöhlen als Brutplatz bieten. Dauerhaft kurzrasige Flächen mit gleichzeitig schütterer Vegetation und lockerem Bodensubstrat sind zur Nahrungssuche nach Insekten wesentlich.

Im Bezirk Gmunden setzt sich die Naturschutzbund-Regionalgruppe für die vielfältige und artenreiche Natur in der Region ein. Ehrenamtliche Unterstützer sind herzlich willkommen: www.naturschutzbund-ooe.at