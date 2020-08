Unter dem Motto "Was lange währt, wird endlich gut" wurde am 4. Juli das neue Gebäude im Bad Goiserer Strandbad eröffnet.

BAD GOISERN. "Es war an der Zeit, das in die Jahre gekommene Strandbad aufzufrischen, und richtig schön ist es geworden", so Bürgermeister Leopold Schilcher. Als Wirt fürs Buffet konnte Poid Steiner gewonnen werden – ein erfahrener Gastronom, der auch von den Badegästen gewertschätzt wird. "Besonders freut mich, dass wir den Seezugang kostenfrei beibehalten können. Eine Besonderheit auf die wir in Goisern stolz sein können", freut sich der Goiserer Bürgermeister, der das Gebäude im Beisein von Landesräting Birgit Gerstorfer, Alt-Bürgermeister Peter Ellmer und zahlreichen Ehrengästen eröffnete. Nach zwei Monaten im Betrieb steht fest: Das Strandbad erfreut sich großer Beliebtheit und hat durch die Neuerungen nochmal einen kleinen Schub bekommen.