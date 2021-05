EBENSEE. Ein bisher unbekannter Täter schoss mit einer bisher unbekannten Waffe vermutlich in den Morgenstunden des 31. Mai 2021 in einem Forstrevier im Gemeindegebiet Ebensee einen ca. 2 bis 3 Jahre alten Gamsbock. Der verendete, etwa zwölf Kilogramm schwere Bock wurde gegen 9.30 Uhr von einem Wanderer gefunden. Es entstand dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Etwaige Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ebensee am Traunsee unter 0591334104.