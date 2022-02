GRÜNAU. Am 18. November 2021 wurden die Freiwillige Feuerwehr Grünau, Polizei und Bergrettungsdienst zu einem Einsatz im Ortsteil Keferreuth alarmiert. Im Laufe des Einsatzes kam auch ein Rettungshubschrauber hinzu. Die Blaulichtorganisationen haben sich über die schlechte Funkverbindung beklagt. „Eine stabile Funkverbindung für Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei ist nicht nur in Grünau unerlässlich. Die Einsatzkräfte brauchen eine moderne, sichere und stabile Funktechnik, die flächendeckend im gesamten Bezirk Gmunden funktioniert“, so FPÖ-Bezirksparteiobmann Markus Steinmaurer.

„Es freut mich, dass der Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde Grünau unseren Antrag beschlossen hat. Als erster Schritt sollen jetzt Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt werden, um eine Lösung zu finden. Ein funktionierender Digitalfunk ist unerlässlich und für die Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung und Freizeitsportler ohne Alternative“, betont FPÖ-Gemeindevorstand Steinmaurer. Für diese Initiative setzt sich Steinmaurer, der nun den Bezirk Gmunden auch im Bundesrat vertritt, für den gesamten Bezirk Gmunden ein.

Vertreter der Freiwilligenorganisationen begrüßen den Beschluss. Es braucht eine hochwertige Funkversorgung. Ziel muss es sein, dass die Rettungskette möglichst schnell in Gang gesetzt werden kann.