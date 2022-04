Mit 18:0 gehen die Gmunden Rams aus ihrem diesjährigen Vorbereitungsspiel gegen die Kirchdorf Wildcats II.

GMUNDEN. Am 3. April wurde in die Football-Saison gestartet. Durch Platzwart Karl Kummer, der das Feld noch von Schnee befreien musste, wurde das Spiel vor einer kurzfristigen Absage gerettet. Mit den Kirchdorf Wildcats II kam ein noch unbekannter Gegner an den Traunsee. Durch die gute offensiv-Leistung in der ersten Halbzeit und eine Defense die keine Gegenpunkte zuließ, konnten die Rams den Sieg davontragen.

Meisterschaft startet am 17. April

Das sind perfekte Voraussetzungen für den Start in die Meisterschaft. Am 17. April kommen nämlich gleich die UAFC Monobunt Gladiators Ried zum ersten OÖ-Derby der Saison in die LSP-Arena (ehem. SEP-Arena). Nachdem die Rams im Herbst um nur einem Punkt an den Riedern gescheitert sind, ist ein spannendes Spiel schon fast vorprogrammiert. Die Fans erwartet wie immer Verpflegung in Form von Burger, Hotdogs & co, sowie Erfrischungsgetränke mit Kaffee und Kuchen. Zusätzlich gibt es zum ersten Mal einen Snack-Verkauf aus dem Bauchladen und einen Bier-Jet. Anlässlich des Osterfestes erwartet die Fans auch noch einen kleine Osterüberraschung. Kickoff ist um 17 Uhr.