VÖCKLABRUCK, GMUNDEN. Der seit 1989 in der Volksbank tätige Banker Dir. Rainer Nussbaumer übernahm mit 1. Jänner 2021 als ehemaliger Regionalleiter für das Salzkammergut weitere Regionen in Oberösterreich und verantwortet nunmehr den Vertrieb in 18 Filialen mit rund 150 Mitarbeitern. Sein Arbeitsplatz befindet sich nun in der Zentrale der Volksbank Oberösterreich AG in Wels. Nach Abschluss der Handelsakademie trat Rainer Nussbaumer in der damaligen Hagebank-Volksbank Vöcklabruck ein. 2007 wurde ihm in der zu dieser Zeit mit der Volksbank Gmunden fusionierten Volksbank Vöcklabruck-Gmunden die Prokura verliehen, im Juni 2014 erfolge die Berufung in den Vorstand. Nach der Fusion der oberösterreichischen Volksbanken zur Volksbank Oberösterreich AG übernahm Rainer Nussbaumer die Leitung der regionalen Direktion Salzkammergut. Seit Juni 2019 ist Rainer Nussbaumer zusätzlich als Vorstandsmitglied in der Volksbank Oberösterreich Holding eG tätig, welche Hauptaktionärin der Volksbank Oberösterreich AG ist. Rainer Nussbaumer absolvierte ein Masterstudium an der Donau-Universität Krems sowie die Geschäftsleiterausbildung in der Volksbankenakademie, in welcher er auch als Trainer und Prüfer tätig war.

Entspannung und Ausgleich findet der gebürtige Hausruckviertler im Sport oder auf Motorradreisen.