Bad Ischler "Fest der Kulturen" am 22. September

10.09.2018, 10:00 Uhr

BAD ISCHL. Am 22. September um 13 Uhr findet bereits zum 14. Mal das Ischler Fest der Kulturen unter dem Motto „natürlich feiern!“ statt.

Highlight: Internationales Buffet

Dabei wird in Sachen Kulinarik, Kultur, Brauchtum und regionale Vielfalt präsentiert. Die Veranstaltung bietet auch heuer ein vielfältiges Programm mit Beiträgen von Kulturvereinen und in Ischl und Umgebung tätgien Organisationen sowie lokalen Gemeinschaften. Alle Beteiligten leisten durch ihr Engagement einen wichtigen Beitrag für ein gutes Zusammenleben in Bad Ischl. Die Stadt feiert an diesem Tag ihre eigene Vielfalt – Menschen verschiedenster Altersgruppen und Nationalitäten tragen künstlerisch und kulinarisch zu einem guten Miteinander bei. Das Bühnenprogramm bietet eine Mischung aus Tradition und Moderne, vom Brauchtum bis zur aktuellen Jugendkultur.Wie jedes Jahr wird auch heuer ein internationales Buffet geben, vorbereitet von Kulturvereinen, regionalen Anbietern und engagierten Ehrenamtlichen. Für die kleien Gäste gibt es unter anderem eine Hüpfburg und verschiedenen Spielaktivitäten.Die Veranstaltung findet auch heuer bei Schönwetter im Kurpark beim Musikpavillon statt. Bei Schlechtwetter wird das Fest im Leharkino stattfinden. Beginn ist um 13 Uhr.Das Fest wird von Wohnen im Dialog (Volkshilfe FMB) in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Ischl und zahlreichen Koopertationspartnern organsieirt.