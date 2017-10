Fortbildung - Werkzeuge und Methoden in der Paarberatung

17.10.2017, 15:28 Uhr

Die Beratung und Begleitung von Paaren unterscheidet sich in einigen Punkten wesentlich zu einem Einzelsetting. Die Herausforderung besteht darin, dass es dem Paar gelingt, mehr Verständnis in Bezug auf die „Welt des anderen“ zu entwickeln. Es ist daher notwendig, ihnen einfache, aber nachhaltige Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie Zuhause ihre Beziehungsarbeit fortsetzen können. Dabei geht es nicht einfach um Tipps, die von außen kommen, sondern darum, dass beide (wieder) lernen, ihre Wünsche auszusprechen und miteinander konstruktiv ins Gespräch zu kommen.

Als roter Faden werden die 10 wichtigsten Faktoren (Wertschätzung, Nähe, Distanz, Paarrituale, Sicherheit, Verständnis, Berührung, Intimität, Sexualität und Spiritualität) für eine gelungene Paarbeziehung beleuchtet. Ein wesentlicher Bereich beschäftigt sich auch mit dem Thema, welche Gefühle und Ressourcen notwendig sind, damit beide es schaffen, in Liebe gemeinsam das eigene Leben zu leben. Da die Fortbildungsveranstaltung sehr praxisorientiert ausgerichtet ist, wäre es wünschenswert, wenn der Partner/die Partnerin (auch ohne Beratungserfahrung) daran teilnimmt.Gottfried HuemerPaarcoach, Diplom LebensberaterMontag, 13. und Dienstag, 14. November 2017Jeweils von 9 - 17 UhrBildungshaus Villa Rosental, Laakirchen€ 298,- / Partnerbonus: 50 %Bei beruflicher Anwendung Fördermöglichkeit über das BildungskontoInstitut Huemer – Fachwerk für Stressprävention, Familien- & ErwachsenenbildungTel: 07613 / 45000www.instituthuemer.atE-Mail: office@instituthuemer.at