Fulminates Gourmetspektakel mit europäischen Starköchen

16.10.2017, 08:10 Uhr

Gleich fünf europäische Spitzenköche aus fünf Ländern sind an den Traunsee gekommen und feierten mit einem fantastischen Menü den fünften Geburtstag des Gourmetrestaurants Bootshaus in Familie Gröllers Genießer-Seehotel Das Traunsee

TRAUNKIRCHEN. Mit Richard Rauch (Steira Wirt, Österreich), Matija Breges (Boškinac , Kroatien), Gregor Vračko (Hisa Denk, Slowenien) und Adrian Klonowski (Metamorfoza, Polen) sind gleich vier Spitzenköche aus den Reihen der internationalen Elitevereinigung der Jeunes Restaurateurs (www.jre.eu) sowie der in Berlin zum Kultkoch avancierte Wiener Lukas Mraz zum „Bootshaus“-Geburtstag ins Salzkammergut angereist. Gemeinsam mit JRE-Kollege Lukas Nagl (Executive Küchenchef Traunseehotels) und Michael Kaufmann (Küchenchef Restaurant Bootshaus) begeisterten sie im restlos ausverkauften Bootshaus die für diesen außergewöhnlichen Kulinarik Event aus ganz Österreich gekommenen Feinschmecker. Unter ihnen auch Prominenz aus Tourismus, Wirtschaft und Kunst sowie langjährige Wegbegleiter, die zugleich ein besonderes, zusätzliches Geburtstagsgeschenk feierten: die erneute Wahl des an diesem Tag erschienenen Restaurant Guides A la Carte zum bestbewerteten Restaurant in Oberösterreich mit 94 Punkten.