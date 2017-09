Viechtwang/Almtal: Erntedankfest mit Festzug zur Pfarrkirche und Pfarrfest.

26.09.2017, 19:54 Uhr

In dieser Almtalpfarre wurde am Sonntag, 24. September ein großes Erntedankfest mit einem angeschlossenen Pfarrfest veranstaltet, das sehr festlich gestaltet wurde. Der Festzug führte vom Moar in Viechtwang zur Pfarrkirche, dem sich neben einigen Vereinen auch kath. Organisationen der Pfarre angeschlossen hatten. ( Siehe die folgenden Fotos) . Der Herr Pfarrer P. Leopold der mit den Ministranten den Festzug begleitete, hielt auch den Festgottesdienst in der Kirche mit Festpredigt, wobei das Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt war. Für eine festliche Gottesdienst- Umrahmung sorgte der Kirchenchor unter dem Chorleiter Martin Kaltenbrunner und eine Kindergruppe. Allen die mitgeholfen haben, dieses Erntedankfest zu einem schönen und würdigen Fest für die ganze Pfarre des Almtales werden zu lassen, wurde herzlich gedankt.Der Feierstunde schloss sich ein Pfarrfest an, das von einem Bläserquartett der Musikkapelle musikalisch umrahmt wurde. Außerdem hat die Ortsmusikkapelle den Festzugmusikalisch mitgestaltet.Die Landjugend Viechtwang hatte die Erntekrone selbst gebunden und in einer Pferdekutsche mitgeführt und von dessen Mitgliedern dann in die Pfarrkirche getragenworden ist und dort aufgestellt wurde.