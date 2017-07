Bad Ischl: Motorradfahrer stürzt auf regennasser Straße und verletzt sich schwer

15.07.2017, 09:11 Uhr

Der 27-Jährige kam im Ortsgebiet von Bad Ischl zu Sturz. Anrainer verständigten die Rettung.

BAD ISCHL. Wie die Polizei mitteilt, war der 27-Jährige aus Bad Ischl am 15. Juli 2017 um 1:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Salzkammergut Bundesstraße 145 in Richtung Bad Ischl unterwegs.Nach einer leichten langgezogenen Linkskurve im Gemeindegebiet von Bad Ischl kam er auf der regennassen Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dann wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er schwer verletzt zu liegen kam.Anrainer verständigten die Rettung, ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei.Der 27-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Salzkammergutklinik Bad Ischl verbracht.