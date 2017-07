Dreiste Diebe klauen in Bad Ischl teure Mountainbikes

15.07.2017, 18:08 Uhr

Die Unbekannten schreckten nicht davor zurück, die Halterungen herunterzureißen beziehungsweise Autos zu beschädigen, um an die Fahrräder zu kommen.

BAD ISCHL. Wie die Polizei mitteilt, stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 15. Juli 2017 in Bad Ischl insgesamt drei hochpreisige Mountainbikes im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.Zwei Mountainbikes wurden von den Tätern von einer am Pkw angebrachten Fahrradhalterung an der Anhängerkupplung gewaltsam aus der Vorrichtung, sowie aus den Felgenhaltebändern gerissen und gestohlen.Das dritte Mountainbike wurde aus einem am Parkplatz abgestellten und versperrten Pkw heraus gestohlen.