Mann gab sich als Lebensretter aus

20.01.2018, 16:56 Uhr

Dreist: 31-Jähriger tat so, als hätte er Pensionisten bei Verkehrsunfall im Jahr 2016 aus brennendem Fahrzeug befreit.

Vermeintlicher Lebensretter borgte sich 700 Euro

GMUNDEN. Ein Pensionist aus Ebensee wurde am 30. Mai 2016 bei einem Verkehrsunfall auf der Fahrt von Ebensee Richtung Bad Ischl ohne Fremdverschulden schwer verletzt und im deformierten Pkw eingeklemmt.Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer rettete ihn damals aus dem zu brennen beginnenden Pkw und übergab ihn den Rettungskräften. Nach seiner Genesung wollte sich der Pensionist bei dem unbekannten Lebensretter bedanken und startete einen Aufruf in den Medien sowie im Internet.Am 19. Juli 2017 meldete sich ein 31-jähriger Mann aus Bad Ischl und stellte sich als jenen Helfer vor, der ihn aus dem Fahrzeug rettete. Der 31-Jährige passierte damals jedoch nur die Unfallstelle als bereits Feuerwehr, Rettung und die Polizei vor Ort waren. Der Pensionist lud aus Dankbarkeit für die vermeintlich erfolgte Lebensrettung ihn und seine Freundin zum Essen ein. Der 31-Järhrige nahm auch die Geldbelohnung entgegen. In den Folgewochen nützte der vermeintliche Lebensretter die Dankbarkeit des Pensionisten aus und borgte sich von ihm insgesamt 700 Euro, die er bis heute nicht zurückbezahlte. Der Mann wird wegen Verdacht des Betruges bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.