Arbeiterkammer: Zwei Drittel der Arbeitnehmer aus dem Bezirk pendeln

19.07.2017, 12:11 Uhr

Geschlechter-Teilung

Weite Arbeitswege

Landesweit sind 29,9 Prozent der Beschäftigten in der Produktion und 64,7 Prozent im Dienstleistungssektor tätig, in Gmunden ist das Verhältnis nahezu ähnlich: 31,3 Prozent arbeiten in der Sachgütererzeugung und 63,9 Prozent im Servicebereich. Die übrigen 4,8 Prozent arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft. In ganz Oberösterreich sind auch nur rund fünf Prozent in diesem Sektor beschäftigt. Während ein beträchtlicher Teil der Männer, 45,5 Prozent, in der Sachgüterproduktion arbeitet, sind acht von zehn Frauen im Dienstleistungssektor beschäftigt.Im Heimatort finden 34,9 Prozent der unselbständig Beschäftigten einen Arbeitsplatz. Somit müssen 65,1 Prozent der Arbeitnehmer aus dem Bezirk aus ihrer Heimatgemeinde auspendeln. Der Anteil der Bezirksauspendler liegt bei 28 Prozent. Viele Pendler haben es mit großen Entfernungen zu tun. Rund 28 Prozent der Beschäftigten aus dem Bezirk pendeln jeden Tag mehr als 40 Kilometer, mehr als 13 Prozent fahren sogar mehr als 100 Kilometer zum Arbeitsplatz.