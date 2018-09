Fachkräftemangel: Lokal bewirbt sich bei potenziellen Mitarbeitern

17.09.2018, 14:01 Uhr

Fachkräftemangel gibt es schon seit Jahren



Im typischen Hofbauer-Schmäh wird die freie Stelle im Service beschrieben. "Wir versichern Ihnen größtmögliches Einfühlungsvermügen [...] Verständnis für mögliche Einzelkindererziehung [...] und einen Haufen Geld für Ihre Anstrengungen." Potentielle Interessenten werden ersucht, dem k.u.k.-Personalmanagement die Chance einzuräumen, sich persönlich vorzustellen.„Der Mangel an Fachkräften in der Gastronomie ist bereits seit einigen Jahren ein ganz großes Problem in unserer Region", so Andreas Promberger, WKO Bad Ischl. "Der Tourismus im Salzkammergut boomt, die Nächtigungszahlen steigen. Es wird aber immer schwieriger, Personal für Küche und Service zu finden. Dies ist eine große Belastung für unsere Betriebe." Es gibt auch viele offene Lehrstellen im Bezirk Gmunden: "Wir versuchen mit verschiedenen Aktivitäten in den Schulen gastronomische Lehrberufe der Jugend schmackhaft zu machen. Denn eine gastronomische Ausbildung in Österreich öffnet Türen auf der ganzen Welt.“