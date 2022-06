Schardenberger Tischtennisverein wird 50

Der Tischtennisverein Union Schardenberg/ATSV Schärding feierte ihr 50-jähriges Bestehen.

Mit rund 70 anwesenden Gästen, darunter einigen ehemaligen Spielern und Funktionären, wurde auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt. Die Wurzeln der heutigen Sektion entsprangen 1972 in Haibach. Dort wurde der Grundstein für den heutigen Verein gelegt.

Den Veranstaltern war es ein besonderes Anliegen genau diese Leute, die damals den Verein stark machten, zum Wirt Steinbrunn nach Schardenberg zu holen. Das Ziel sollte es sein, einen gemütlichen Nachmittag mit alten Freunden und Kollegen zu verbringen. Der Einladung folgten unter anderem der Union-Obmann und sogar der Präsident des oberösterreichischen Tischtennisverbandes ließ es sich nicht nehmen der Sektion persönlich zum Jubiläum zu gratulieren.

Die Nachmittagsveranstaltung begann mit einem kurzen Rückblick des Sektionsleiters auf die letzten 50 Jahre. Hervorgehoben wurden im Speziellen die sportlichen Leistungen und die Wechsel der Spiellokale.

Danach folgte eine interne Ehrung: Engelbert Mayr, jahrzehntelanger Jugendtrainer der Sektion, ist letztes Jahr von seinem Amt zurückgetreten. Da die Jugendarbeit im Verein seit langem einen enormen Stellenwert hat und weit über das Innviertel hinaus bekannt ist, wurde „Bert“ mit viel Lob und unter Applaus geehrt. Es ist nicht leicht eine solch herausragende Arbeit über viele Jahre hinweg mit einem materiellen Präsent auszudrücken. Deshalb überlegte sich die Vereinsführung ein sehr persönliches Geschenk. Es wurde ein 1m langer und 60cm breiter Holzschläger gefertigt mit der Gravur „Danke für Alles“, auf dem alle anwesenden Teilnehmer im Laufe der Veranstaltung unterschrieben.

Im Anschluss schilderten zwei Gründungsmitglieder einige Anekdoten und kuriose Szenen aus vergessenen Tagen. Dies brachte das Publikum des Öfteren zum Lachen und zeigte den auch anwesenden Familien den bis heute lockeren und gemütlichen Umgang innerhalb des Vereins.

Den Schlusspunkt des öffentlichen Teils setzte der Präsident des Tischtennisverbandes. Er ehrte die Sieger des UNIQA Cups und insgesamt noch acht Spieler, welche das goldene Sportehrenzeichen als Verdienst für eine lange aktive sportliche Tätigkeit in der Tischtennismeisterschaft in Oberösterreich erhielten.

Nach dem offiziellen Rahmenprogramm ging es nun in den gemütlichen Teil über. Hier wurde sich gegenseitig über die guten alten Zeiten ausgetauscht, währenddessen auf der Leinwand Bilder der letzten 50 Jahre präsentiert wurden. Neben gutem Essen und dem ein oder anderen Bier, wurde parallel noch ein kleines Showmatch ausgetragen. Auf dem im Saal platzierten Tisch trat die Jungend gegen die Erfahrung an.

Alles in allem war es ein rundum gelungener Nachmittag, der Zugleich als Schlusspunkt einer anstrengenden, aber sportlich erfolgreichen Saison 2021/22 diente.