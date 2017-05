11-jährige Radfahrerin prallte gegen Auto

10.05.2017, 16:17 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall wurde heute am frühen Nachmittag (10. Mai) gegen 13:15 Uhr eine 11-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Schärding leicht verletzt.

BEZIRK (ebd). Laut Polizei lenkte die 11-Jährige ihr Fahrrad im Ortsgebiet Münzkirchen auf der B136 in Fahrtrichtung St. Roman. In einer Rechtskurve geriet die junge Radfahrerin, aus bisher unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte auf den linken Fahrstreifen und prallte gegen den Frontbereich des entgegenkommenden Pkw. Die Lenkerin aus St. Roman konnte ihr Fahrzeug noch zum Stillstand bringen, jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 11-Jährige gab an, dass sie sich selbstständig in Begleitung ihrer Mutter in ärztliche Behandlung begeben werde.