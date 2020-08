Anlässlich seines 80. Geburtstags am 22. August präsentiert Gert Chesi in Zusammenarbeit mit dem Schwazer Kulturverein im TONI-KNAPP-HAUS eine Fotoausstellung aus verschiedenen Abschnitten seiner Karriere als Fotograf.

Darunter befindet sich die jüngste seiner Arbeiten, die mit der Geschichte eines seiner bekanntesten Bilder entstanden ist. Vor ca. 40 Jahren arbeitete Gert Chesi für die Tourismuswerbung in Togo. Eines dieser damals entstandenen Bilder wurde zum Aushängeschild für die Werbung in Togo und überdauerte all die Zeit. Das Motiv entwickelt sich zur Ikone und erfreut sich bis heute höchster Popularität in ganz Westafrika. Gemalt in unzähligen verschiedenen Variationen findet sich das Motiv auf Ansichtskarten, als Souvenir bei Straßenkünstlern sowie überdimensioniert auf Hausfassaden.

Eine jüngste Recherchearbeit über die Geschichte des Bildes führte bei jungen Afrikanerinnen zu dem Wunsch, ebenfalls von Gert Chesi fotografiert zu werden. Als Ergebnis präsentiert Gert Chesi eine Serie Aktfotografie, die afrikanische Mädchen in höchster Ästhetik in ihrer authentischen Natürlichkeit ablichtet. Der Stolz junger starker Frauen überträgt sich auf Betrachter der Bilder und zieht sie in den Bann Afrikas.

FREIER EINTRITT

Vernissage: 22. August um 16 Uhr

Schwazer Kulturverein im TONI-KNAPP-HAUS

Öffnungszeiten: 22. August bis 5. September 2020, 17 Uhr bis 19 Uhr

https://www.toniknapphaus.at/ankuendigung-vernissage-von-gert-chesi/