In Kooperation der „Forschung und Service“-Abteilung und der Schule entstand das aktuelle HBLFA Tirol-Rezeptheft für exquisite Käsespezialitäten. In der Forschung werden Käsespezialitäten aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch entwickelt und produziert. In den Lehrküchen der Schule bereiteten die Schülerinnen und Schüler mit Nina Viertl, BEd., Ing.in Maria Raitmair und Ing.in Monika Schreiner mit diesen Köstlichkeiten Speisen zu. Laura Stock fotografierte die Herstellung und die fertigen Kreationen. Die tollen Bilder finden sich im aktuellen Käse-Rezeptheft.

So lernen die Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite bereits in ihrer Ausbildung die Wichtigkeit von regionalen Produkten kennen und auf der anderen Seite sammeln sie Erfahrung beim Verkochen dieser, die von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Umgebung stammen.

Das Besondere in Rotholz: Die gesamte Produktionskette, von der Produktentwicklung bis hin zur Veredelung der Produkte zu feinen Speisen, findet im Haus statt. Ein toller Nebeneffekt dieses Projektes liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler eine enorme Vielfalt entdeckten, was für ein Potenzial Käse in sich birgt und welche schmackhaften Gerichte daraus zubereitet werden können.

Somit ist klar: Käse ist nicht nur zum Jausnen da, es können damit auch die feinsten Speisen zubereitet werden. Der beste Beweis dafür ist das Rotholzer Rezeptheft der HBLFA Tirol. Käse aus Rotholz ist bestimmt für die Zubereitung und den Genuss in Tirol.

Hier eines der leckeren Rezepte aus dem Heft:

🧀🐑 Louick im Speckmantel auf Linsensalat 🐑🍽️🧀

Zutaten:

🧀 150 g Rotholzer Louick

🧀 8 Scheiben Bauchspeck

🧀 2 EL Honig Rosmarinzweige

🧀 100 g rote Linsen

🧀 2 Frühlingszwiebeln

🧀 8 Cocktailtomaten

🧀 1 Handvoll Rucola Blattsalate nach Belieben

Marinade:

Olivenöl, Balsamicoessig, Dijonsenf Prise Zucker, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Louick in Würfel (2 mal 2 cm) schneiden, mit Speck umwickeln, Rosmarinzweig drauflegen und abgedeckt ziehen lassen. Gewaschene Linsen in doppelter Wassermenge al dente kochen, auskühlen lassen. Ringelig geschnittene Frühlingszwiebel, blanchierte, geschälte und würfelig geschnittenen Tomaten sowie verlesenen Rucola zugeben, marinieren und durchziehen lassen. Käsewürfel bei mittlerer Hitze rundum anbraten, mit Honig beträufeln, etwas einziehen lassen, an beliebiger Salatgarnitur und dem Linsensalat anrichten.

Fotos: Laura Stock - HBLFA Tirol