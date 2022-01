Lehrlinge sind die Fachkräfte der Zukunft: Anton Neuschitzer aus Densdorf im Portrait.

GMÜND. Der Woche ist es wichtig, immer wieder junge Menschen aus der Region vor den Vorhang zu holen und sie vorzustellen. Anton Neuschitzer aus Densdorf, Eisentratten, ist Bäcker-Lehrling in der Stadtbäckerei Pietschnigg.

Vielfältigkeit

Der Beruf des Bäckers kämpft mit vielen Vorurteilen, Bäckereien kämpfen mit Billigpreisen der Diskonter. Doch wenn man hinter die Fassade blickt, merkt man: Die Qualität der Bäckereien hat ihren Preis und Bäcker haben einen wahnsinnig vielfältigen Job. Auch die Lehrzeit ist eine ganz besondere. Das weiß nicht nur Bäckermeister Christoph Pietschnigg, sondern auch sein Lehrling Anton. "Dennoch ist es nicht mehr so leicht, junge Menschen für den Beruf zu begeistern!", geben beide zu.

Lehrzeit

Seit Sommer 2020 ist Anton Lehrling bei Christoph Pietschnigg: "Bei den Schnuppertagen in der Hauptschule habe ich gemerkt, dass der Beruf das Richtige für mich ist!" Die Lehrabschlussprüfung steht 2023 an. Doch ein Bäcker muss ja so früh aufstehen? "Ich arbeite von vier Uhr morgens bis zwölf Uhr. Es ist reine Gewöhnungssache und sollte niemanden abschrecken." Anton gefällt seine Lehrzeit gut, doch er zieht das Arbeiten in der Backstube mit seinen Kollegen der Berufsschule in Klagenfurt vor. Auch wenn er erst im 2. Lehrjahr ist, hat Anton schon viel drauf, das gibt auch sein Chef zu: "Anton ist sehr engagiert und bei uns hat er die Möglichkeit, sich immer weiterzubilden und Sachen auszuprobieren. Doch auch zuhause ist er aktiv und backt zum Beispiel Krapfen in seiner Freizeit. Bei uns lernt er von der Pike auf alles und bekommt viele Einblicke und Ratschläge."

Ein Missgeschick

Die Redaktion bekommt beim Interview Gebäck angeboten. Es ist eine Eigenkreation des Lehrlings, worauf vor allem Chef Christoph stolz ist. "Eigentlich war es ein Missgeschick!", gesteht Anton grinsend, "ich hätte Blätterteig auftauen lassen sollen, doch irgendwie ist das schiefgegangen. Dann habe ich den Blätterteig mit Fondant und Schokolade verziert und verschiedene Füllungen ausprobiert". Jetzt gehen täglich einige seiner Kreationen über die Ladentheke in der Stadtbäckerei. "Das macht mich schon stolz!", gibt Anton zu. Seine Zukunft sieht er in der Backstube und eventuell mit dem Meister-Titel.