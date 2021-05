Klimaschützer wanderten 40 Kilometer der Drau entlang von Spittal nach Villach.

DRAUTAL. Vom 22. Mai bis 05. Juni 2021 wird unter dem Slogan "Walk for the climate - Klimawandern statt Klimawandel" marschiert. Die Route führt vom Bodensee zum Neusieder See. Den Initiatoren Tobias Monte, Michael Oberhauser und Josef Burkhardt liegt der Schutz der Erde - als mehrfache KlimaAktiv-Preisträger - am Herzen. Sie wissen: "Wir alle haben es in der Hand und in den Beinen, wie sich unser Klima jetzt und in Zukunft verändert. Jeder Meter zu Fuß ist ein guter und wichtiger Meter in die richtige Richtung." Heute wurde gemeinsam mit fünf weiteren Personen 40 Kilometer von Spittal nach Villach gewandert, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Montag in der Steiermark

Am Montag steht für die sportliche Truppe die Strecke Leibnitz - Bad Radkersburg am Programm.