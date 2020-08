Praktikantin des Kap 4613 in Millstatt wurde positiv auf Corona getestet. Das In-Lokal wurde vom Besitzer vorübergehend geschlossen. Besucher sollen sich testen lassen.

MILLSTATT. Das Lokal Kap 4613 in Millstatt wurde nach einem positiven Corona-Fall vom Besitzer vorübergehend geschlossen. "Eine Praktikanten ist betroffen", weiß Gemeindebedienstete Jennifer Obernosterer. Das Personal wurde bereits getestet. Alle Gäste, die am 11. August in der Pyramide waren, können sich am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr vorm Gemeindeamt in Millstatt ebenfalls testen lassen. Ein Schutzmaske ist erforderlich und ein Lichtbildausweis mitzubringen.