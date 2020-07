Zwei Männer aus Salzburg wurden bei Unfällen in Krems beziehungsweise Malta verletzt. Oberkärntner in tödlichen Arbeitsunfall in Villach involviert.

KREMS. Ein 21-jähriger Mann aus Tamsweg kam am Nachmittag des 24. Juli 2020 mit seinem PKW in der Gemeinde Krems wegen Aquaplanings ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitschiene. Dabei wurde sein 43-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Tamsweg, unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung ins Krankenhaus nach Spittal gebracht werden.



Jäger findet Schwerverletzten

MALTA. Ein 26-jähriger Mann aus Salzburg fuhr am 24. Juli mit einem mit Heuballen beladenen LKW auf einem Forstweg in der Gemeinde Malta bergwärts. Vor einer Steigung hielt er das Fahrzeug an, um die Spanngurte nochmals festzuziehen. Dazu stieg er auf die am Anhänger geladenen Ballen, rutschte aus und stürzte circa drei Meter zu Boden. Ein zufällig vorbeikommender Jäger brachte den Schwerverletzten zur Rettung, die ihn ins Krankenhaus Spittal brachte.

Tödlicher Arbeitsunfall

VILLACH. Ein 29-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Spittal lenkte am 24. Juli auf einem Werksgelände in Villach einen Radlader. Dabei überrollte er aus unbekannter Ursache einen 34-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Villach Land. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Erhebungen werden mit dem Arbeitsinspektorat durchgeführt und sind noch im Gang. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion des Leichnams an.