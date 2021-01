Virtueller Tag der offenen Tür an der FH Kärnten

Der Blick ins Studium: Am 29. Jänner 2021 erfahren interessierte Besucher*innen beim Virtual FH Day alles über das Studienangebot der FH Kärnten, und das ganz bequem von zuhause aus.

Alle Studieninteressierten, Schülerinnen, Schüler und Eltern sind herzlich eingeladen online einen Blick hinter die Kulissen der FH Kärnten zu werfen. Die Livesessions via Youtube finden von 8.30-10.00 Uhr und 10.30-12.00 Uhr statt. Der Virtual FH Day ersetzt heuer den „Tag der offenen Tür“, nützen Sie daher die Chance an diesem Termin teilzunehmen.

Steigen Sie am 29. Jänner hier ein (keine Anmeldung erforderlich): www.fh-kaernten.at/fhday

Programm Virtual FH Day

Beim Virtual FH Day bekommen interessierte Besucher*innen einen Einblick in die vier Studienbereiche der FH Kärnten: Bauingenieurwesen & Architektur, Gesundheit & Soziales, Technik und Wirtschaft. Lehrende und Studierende geben einen Einblick in das Studienleben, informieren über Studieninhalte, Studiendauer und Berufsaussichten.

Das FH Kärnten Info Center gibt Tipps für die optimale Bewerbung für ein Studium. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich im Online-Einzelgespräch darüber beraten zu lassen, welches Studium passend ist. Während der Livesessions können über einen Live Chat Fragen gestellt werden.

360° Campus Tour

Die FH Kärnten bietet über 50 Studiengänge auf fünf Campussen in Kärnten an. Der Wunsch-Campus kann über eine 360° Campus Tour besucht werden.

Bewerbungsfrist am 15. März 2021

An österreichischen FHs kann man sich jetzt schon bewerben. So auch an der Fachhochschule Kärnten, wo die allgemeine Bewerbungsfrist bereits läuft und für alle Studiengänge am 15. März 2021 endet. Danach wird bis 15. Mai 2021 Ihre Bewerbung nur mehr für noch freie Studienplätze berücksichtigt. Bis 15. Juli 2021 werden die Reststudienplätze vergeben.

Sie haben am 29. Jänner keine Zeit oder den Virtual FH Day verpasst? Über das Studienangebot der FH Kärnten können Sie sich jederzeit informieren. Das Info Center der FH Kärnten beantwortet persönlich, telefonisch oder online all deine Fragen rund um dein Wunschstudium.

Hier können Sie Ihre persönliche Beratung buchen: Studienberatung

Blicken Sie rein ins Studium: www.fh-kaernten.at/fhday

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Impulsvorträge und Videos sind nicht zeitgebunden und können nachträglich angesehen werden.