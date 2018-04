Saison auf der Burg mit Frost eröffnet

27.04.2018, 23:52 Uhr

Klaus Feistritzer stellt bis zum Jahresende in Gmünd aus

GMÜND. Mit Frost wurde die Saison in der Künstlerstadt auf der Alten Burg eröffnet. Mit Klaus Frost. Der eigentlich Klaus Feistritzer heißt, aber während seines dreijährigen England-Aufenthaltes merkte, Frost merkt man sich international leichter.Geboren 1964 in Kärnten , studierte er an der Universität Wien theoretische Biologie und Erkenntnistheorie und versucht seit 25 Jahren, den Zusammenhang von Gehirn und Bewusstsein zu erforschen. Seit seinem Studium ist er als Künstler tätig. Um seinen naturwissenschaftlichen Zugang zur Welt von seinem künstlerischen abzugrenzen, arbeitet Klaus Feistritzer unter dem Künstlernamen Klaus Frost. Als Maler versucht er, wie es in der Einladfung heißt, die Welt sowohl wissenschaftlich, als auch künstlerisch zu erfassen.

Kulturinitiative zweifach vertreten



Zur Vernissage der von der Kulturinitiative (KI) organisierten Ausstellung, zu der sowohl die Obfrau, Vizebürgermeisterin Heidi Penker, als auch Geschäftsführerin Erika Schuster erschienen sind, schauten von den heimischen Künstlern Birgit Bachmann und Fritz Russ, Jens August mit Tatjana, Eva Staber, Katharina Steiner, Astrid Perauer sowie Galeristin Margarete Miklautz und Fotograf Richard Krammer vorbei. Aus Steinfeld kam Bildhauerin Johanna Tschbitscher, ebenso Thomas Juditsch, der zurzeit in der Altstadtgalerie der Künstlerstadt ausstellt. Neben den Schnittchen des Burherrn Luc Strasser gab's auch selbst gepressten Apfelsaft aus dem Garten in Malta von den den Feistritzers.Die Ausstellung ist bis Ende Dezember 2018 zu sehen. Öffnungszeiten: April bis Juni und September bis Dezember: Mittwoch bis Sonntag, von 11 bis 20 Uhr, Juli und August: täglich, 11 bis 20 Uhr.