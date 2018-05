HLW Maturantinnen unterstützen Innovationsprojekt OTELO

05.05.2018, 08:36 Uhr

Seit Herbst 2016 wird Innovation in der Brückenstraße von Spittal aktiv gelebt!

Durch die bereits bestehenden Kontakte des OTELO Spittal zur HLW entstand im Frühling 2017 die Idee, die zahlreichen Aktivitäten des OTELO durch aktive Schülerunterstützung in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Obfrau Christine Plazotta beauftragte hierzu eine Diplomarbeitsgruppe des 3. Aufbaulehrgangs mit der Zielsetzung, die vielen gemeinschaftsbildenden Aktivitäten des Otelo und der sogenannten „Nodes“ zusammenzuführen und in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Eine umfassende Arbeitsdokumentation mit praktisch fundierter Aufarbeitung neuer Innovationsansätze für soziales, gesellschaftliches und wirtschaftliches Miteinander sollten in einer Voranalyse zum ersten Wirkungsbericht des OTELO führen.Ein toller Aspekt in dieser Bemühung war die Organisation und Abwicklung des ersten OTELORAMA (öffentliches Vernetzungstreffen mit Bekanntmachung der Möglichkeiten im Otelo im Rahmen des Candle Light Shoppings im Sommer 2017) sowie Interviews mit Innovationsexperten wie OTELO-Gründer Martin Hollinetz, Unternehmer der Videoplattform „Whatchado“ Ali Mahlodji sowie Kärnten-Innovator und Netzwerker Martin Maitz.

Die Diplomarbeitsgruppe (Jacqueline Schober, Julia Oberlercher und Lisa Spendier) präsentierte ihr Werk im Rahmen der öffentlichen Maturaprüfung Mitte April in der HLW und wird mit Otelo-Vereinsobfrau Christina Plazotta über den Wirkungsbericht demnächst auch die Öffentlichkeit über die vielen Aktivitäten und Möglichkeiten informieren.#hlwspittal