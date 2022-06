ST. PÖLTEN. Fischer lieben die Natur. Die Bezirksblätter haben sich über das naturverbundene Hobby informiert.

Als Fischer muss man geduldig sein. Oft wartet man mehrere Stunden und nichts passiert. Doch wenn dann tatsächlich der heiß ersehnte "Traumfisch" anbeißt, muss es schnell gehen - ansonsten ist auch diese Chance vertan. Die Fischerei gehört wohl zu den besonders naturnahen Hobbys.

"Petri Heil!"



Die Bezirksblätter besuchten einen Fischteich in der Region und warfen sogar selbst einmal die Angel aus - dem gefangenen Fisch wurde natürlich sofort wieder die Freiheit in seinem Gewässer geschenkt. Begrüßt wird man am See mit "Petri Heil!", worauf man mit einem "Petri Dank!" antwortet.

Silas Zimmer hat etwas an der Angel.

Der Hecht wird größer



"Hier auf dem See passieren immer wieder Sachen, über die wir alle herzlich lachen", berichtet Valentin Spahui den Bezirksblättern. Er fischt aktiv in der Region. "Wenn man sich nach dem Angeln zusammensetzt, passiert es oft, dass jemand vom Fang seines Lebens erzählt. Da wird der Hecht dann in der Erzählung von Mal zu Mal immer ein Stück größer", so Valentin lachend. Die Gemeinschaft sei neben dem Ausgleich zum Alltag übrigens einer der wichtigsten Punkte beim Angeln für Valentin.

Im Einklang mit der Natur



Bei diesem Hobby geht es nicht nur darum, Fische zu fangen. Man ist stetig bemüht, im Einklang mit der Natur zu leben. "Als Fischer achtet man sehr auf die Umwelt. Man ermahnt Leute, die Müll am See hinterlassen oder gar welchen ins Wasser werfen", berichtet Herbert Schmolz.

Viel zu erzählen



Dorian Eder fischt ebenfalls in seiner Freizeit gerne. Und zwar auch deshalb, weil es dann einiges zu berichten gebe.

"Ich erzähle meinen Freunden dann gerne vom Angeln. Neben dem Fischen lerne ich zudem viel über die Natur. Das sind tolle Funfacts, die ich dann in Gesprächen einstreuen kann"

,so der findige Dorian.

Der Weg zum Angler



Um Angler zu werden, muss man in Niederösterreich einen Fischerkurs absolvieren.

Dazu ist es erforderlich, sich online zu registrieren. Im Anschluss an den Kurs wird in Form eines schriftlichen "Kreuzerltests" das Wissen der Teilnehmer ermittelt.

"Wir wurden gut auf diesen Test vorbereitet. Ein paar Wochen vorher habe ich alle Kursunterlagen zugesendet bekommen, die habe ich gelernt. Im Kurs selbst konnte ich für mich unklare Fragen stellen und wurde gut auf meine Anglerkarriere vorbereitet. Ich freue mich, nun bald loslegen zu können", freut sich der Jung-Angler Samuel Wagner.