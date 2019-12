Am 22.12.2019 veranstaltete der Stadtpfarrkirchenchor St. Nikolaus zu Straßburg

gemeinsam mit dem MGV Straßburg und der Musikschule Gurktal und einer äußerst einfühlsamen Sprecherin, ein Adventkonzert, das alle Erwartungen der Zuhörer übertroffen hat.

Ein volles Gotteshaus, führte die Mitwirkenden zu Höchstleistungen und endete mit Standing Ovation``s.

Eine wunderbare Weihnachtsstimmung bleibt uns von diesem Konzert in Erinnerung.

Danke an die Musikschule Straßburg Ltg. Frau Ulrike Heitzer mit ihren Schülern,

dem MGV Straßburg mit seinen Solisten, Diessner Heinz, Matthias Sabitzer, Paul Krainer und Eberdorfer Wolfgang.

dem Stadtpfarrkirchenchor St. Nikolaus zu Straßburg mit Solistin, Elfriede Pöcher Sopran, Alt Gruber Paula, Tenor Karl Pöcher und Baß Florian Ferstner

sowie an die Sprecherin, Frau Rolanda Honsig-Erlenburg.

Gesamtleitung Karl Pöcher

Am 24.12.2019 gestaltete der Stadtpfarrkirchenchor St. Nikolaus zu Straßburg die Familienmette

und führte die Kinder und Familien in den heiligen Abend in einer wunderbaren Stimmungsvollen Messe.

Dank an Anita Jurth an der Orgel

dem Stadtpfarrkirchenchor St. Nikolaus zu Straßburg

Gesamtleitung Karl Pöcher

Zelebrant Dechant Mag. Johann Rossmann

Am 25.12.2019 Christtag, gestaltete der Stadtpfarrkirchenchor St. Nikolaus zu Straßburg die heilige Messe mit der Oberndorfer Stille Nacht Messe von Klier. Transeamus usque Bethlehem und dem Weihnacht.

Ein aufrichtiger Dank an das Orchester mit der Konzertmeisterin Müberra Neumerkel

dem Organisten Professor Herbert Kapfer , den Solistinnen und Solisten des Chores

Sopran Margot Loibnegger

Alt Satoko Narumi

Tenor Karl Pöcher

Baß Florian Ferstner

Dem Stadtpfarrkirchenchor St. Nikolaus mit all seinen Mitgliedern und Freunden.

Sie haben in diesen Tagen ein riesen Programm absolviert und hervorragend gemeistert und zum Wohle der Gesellschaft unentgeltlich in den Dienst der Sache gestellt.

Aufrichtiger und herzlicher Dank an diese tollen Gemeinschaften!!!