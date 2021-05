„Hirnpotenz plus Herzessenz“ heißt das erste Buch von Gerald Motz-Artner, welches im März erschienen ist.

PFARRKIRCHEN. „In meinem Buch geht es um eine bunte Ansammlung von Texten, die mir aus unterschiedlichsten Anlässen und Situationen heraus in den Sinn kommen und vielerlei Lebensthemen behandeln. Ich schreibe Liebevolles, Nachdenkliches, Berührendes, Inspirierendes – immer schöpfend aus dem Herzen – mit spitzem Federstrich, gut durchzogen mit einer Nuance Gehirnwixerei, um auch für ausreichend Kopfentlüftung zu sorgen“, erzählt der Autor, der seine Texte unter dem Pseudonym „HERZgesteuert by Mo-ART“ veröffentlicht. Das Schreiben entdeckte der gebürtige Pfarrkirchner bereits in jüngeren Jahren, als Werkzeug für die seelische Selbsthygiene und zur Verarbeitung von bewegenden Themen.

„Ich versuche, die Herzen von Menschen aller Altersstufen und aller sozialen Ebenen zu erreichen, zu berühren und zu inspirieren.“ Gerald Motz-Artner

„Dann passierte mir das Erwachsen-Werden und der Alltag, das Leben im Außen übernahm die Kontrolle und es folgte eine jahrzehntelange Schreibpause. 2017 wurde die Sehnsucht zu schreiben in mir wieder mächtig genug – so entstand über die Jahre hinweg eine beträchtliche Anzahl meiner intuitiven Texte.“ Die Idee, ein Buch zu veröffentlichen, hatte der 52-Jährige schon länger, allerdings fehlte bisher die nötige Energie. „Vor allem meiner Frau Susanna und ihrem unermüdlichen Anstupsen verdanke ich es, dass mein eigenes Buch nun Ende März Realität wurde.“

Berühren und inspirieren

Zusätzlich hat Motz-Artner im letzten Jahr gemeinsam mit 17 weiteren Autoren an dem Dreams Into Action–Zukunftslesebuch mitgearbeitet, welches Menschen motiviert, ihre Träume zu leben. „Ich versuche, die Herzen von Menschen aller Altersstufen und aller sozialen Ebenen zu erreichen, zu berühren und zu inspirieren.“ Erhältlich sind die Bücher im Buchladen und auf der Homepage. Ein weiteres Werk ist bereits in der Findungsphase. Mehr Infos auf herzgesteuert.at