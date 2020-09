Klettern, Fischen, Kanu fahren, Theater spielen, Steyr zu Fuß entdecken – ein voller Erfolg war der Sommerferien-Spaß der Stadt Steyr in diesem Jahr.

Steyr:

Für Kinder aller Altersgruppen war auch heuer wieder viel Interessantes dabei. Die zahlreichenTeilnehmer blicken auf spannende, lustige und actionreiche Tage zurück.

Den Beginn war heuer ein Theater Impro Workshop, gemeinsam wurden wir in vielen lustigen Spielen Charaktere erfunden, und Geschichten ausgedacht und diese in Mini-Szenen verwandelt. Spielerisch lernten die Kid´s dabei die Grundlagen des Improtheaters kennen. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt, denn jede Idee war eine gute Idee und der Spaß stand immer an erster Stelle, der krönende Abschluss war eine kurze Showdarbietung für die Eltern.

Bei einer abenteuerlichen Wanderung durch die Unterhimmler Au waren die Kids aufgefordert, Fragen und Rätsel zum Thema Wald, Naturschutz, Tier- und Pflanzenwelt zu beantworten, um einem Schatz auf die Spur zu kommen.

Heuer stand auch Klettern zum ersten Mal auf dem Programm, dabei wurde unter professioneller Betreuung den Jugendlichen der Klettersport näher gebracht und Sie konnten erste Erfahrungen an der Kletterwand sammeln.

Am Anfang wurden die Kids von den Trainern mit der Sicherheitsausrüstung vertraut gemacht, dabei zeigt Sie ,wie das Equipment funktionierte und zu handhaben ist. Dann erlernten die Kinder die Klettertechnik. Mit viel Mut, Geschick und Kraft schafften es einige bis ganz nach oben

Das Schnupperfischen bei den Stadtgutteichen unter der Leitung des Angelsportvereins Steyr war der Hit, gleich zweimal war das Event ausgebucht. Dabei bekamen die Nachwuchsfischer einen Einblick in die Angelfischerei. Nachdem sich die Kinder mit den Angelgeräten vertraut gemacht hatten, ging es ans Wasser und die Kids konnten Ihr Glück beim Fischen versuchen. Vielen Jugendlichen gelang es den einen oder anderen Fisch zu fangen.

Bei der Kanutour unter der Leitung von Herbert Schörkhuber, durften die Jugendlichen mit 2- bis 3-Personen-Kanus einen Ausflug auf der Enns machen und lernten Steyr vom Wasser aus näher kennen. Der Start erfolgte unter der Zwischenbrücke und dann wurde bis nach Haidershofen gepaddelt. Während der mehrstündigen Fahrt hatten die Kids sichtlichen Spaß.

Großer Dank gebührt dem Magistrat Steyr, der diese Ferienattraktion jedes Jahr zur vollsten Zufriedenheit organisiert.