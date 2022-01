Der Club 41 Styria ist ein Freunde- und Service-Club, der sich der Durchführung von sozialen Hilfsprojekten verschrieben hat.

STEYR. Die sozialen Projekte weisen einerseits lokalen Charakter auf, andererseits werden über die internationalen Beziehungen des Clubs Hilfsprojekte direkt in Entwicklungsländern durchgeführt.

Die Gelder für die lokalen Unterstützungen werden grundsätzlich aus drei Moneyrace Projekten erzielt. Diese sind das bereits seit Jahren bekannte Drachenbootrennen, sowie dem jährlichen Kulturevent Kammerkonzert und seit 2 Jahren dem Pinguinrennen auf der Enns mit Zieleinlauf Steyr-Zwischenbrücken.

Im Jahr 2021 wurden sechs verschiedene, regionale Charity Projekte mit gesamt rund 8.000 Euro unterstützt. Diese völlig unterschiedlichen Projekte von der Unterstützung für Therapie Reitstunden eines, unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom leidenden, Mädchen über finanzielle Unterstützung diverser vom Schicksal schwer getroffenen Familien bzw. Aushilfe bei finanziellem Engpass vor Weihnachten bis zur Mithilfe von Spezialphysiotherapie für eine gehbehinderte ältere Dame sowie der Unterstützung mit Therapieeinheiten für ein Kind, welches innerhalb kurzer Zeit zwei wichtige Familienmitglieder verloren hat und dadurch nun Trauerbegleitung erhalten kann.

„Wir als Club 41 Styria sind sehr stolz, aufgrund unserer gemeinsamen Veranstaltungen und mit Hilfe regionaler Sponsoren auch regionale Hilfsprojekte unkompliziert unterstützen zu können", so Präsident Manfred Schröck.

Das nächste Event des Club 41 Styria wird das Teamevent Drachenbootrennen am 9.Juli sein. Anmeldungen sind bald über die Homepage gemeinsamimboot.at oder telefonisch bei Leo Kaltenreiner unter 0676/58 57 000 möglich.