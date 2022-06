YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Zahlreiche Ehrengäste kamen zu den Festakten auf dem Sportplatz

Sierning:

Das Bürgerkorps Sierning, bestehend aus Bürgerkorpsmusik und Bürgergarde, feiert heuer das 200-jährige Bestandsjubiläum. Dieses Jubiläum wurde am Wochenende gebührend gefeiert. Die Feierlichkeiten fanden von 24. bis 26. Juni mit dem Bezirksmusikfest und dem Landesgardefest einen würdigen Rahmen. Am Freitag, 24. Juni spielte die Bürgerkorpsmusik am Ortsplatz gemeinsam mit dem MV Steinbach den Zapfenstreich. Danach traten im Festzelt am alten Lagerhausgelände die Stutzenmusi und die Voixxbradler auf. Am Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr, fand das Bezirksmusikfest mit vielen Musikkapellen aus dem Bezirk inklusive der Marschwertung am Fußballplatz statt. Alle Musikkapellen erreichten einen ausgezeichneten Erfolg, in der Stufe E gewann der Musikverein Hilbern mit 96,19 Punkte, in der Stufe C gewann der Musikverein Großraming mit 90,60 Punkten und in der Stufe D war der Musikverein Schiedlberg mit 93,13 Punkten Bezirksbester. Am Abend brachte PS:Reloaded das Festzelt zum Kochen, mit toller Musik rockten Sie das Festzelt.

Am Sonntag trafen sich die oberösterreichischen Bürgergarden, Schützenkompanien und Traditionsregimenter mit der Sierninger Bürgergarde zum Landesgardefest. Um 9 Uhr startete der Festumzug vom Kirchenplatz zum Festgelände, nach den Festansprachen folgte der Ehrensalut zur Angelobung durch die Ehrenkompanie aus Mattighofen. Danach folgte die Festmesse. Zum Ausmarsch schoss noch die Tiroler Gebirgsartillerie mit der Salutkanone.Den Frühschoppen nach der Feldmesse spielte der MV Hilbern und das Jugendorchester SmS. Für den tollen Ausklang des Festes sorgte die Band "Wahuch".

Endlich wieder ein großes und tolles Fest war der Tenor aller beteiligten Akteure.