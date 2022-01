Die Polizei beobachtete am 29. Jänner 2022, gegen halb ein Uhr früh, einen Mann, wie er in der Josef-Wokral-Straße in Steyr mit einer Waffe hantierte und diese abfeuerte.

STADT STEYR. Wie die Polizei schreibt, wurde der Mann im Bereich des dortigen Parkdecks unverzüglich kontrolliert. Die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe samt Munition sicher. Gegen den 18-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wird angezeigt.