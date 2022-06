Der Bahnhof in Garsten bekommt eine neue Sicherungsanlage.



STEYR-LAND. Es tut sich viel an Oberösterreichs Bahnstrecken. Ea wird verlegt, gepflastert und gereinigt für eine intakte Bahnsaison mit mehr Fahrgastkomfort. An den großen Projekten wird in den Sommerwochen besonders intensiv gebaut, um für die geplante Digitalisierung der Bahnhöfe zügig voran zu kommen.

Rund 36 Mio. Euro. geben die ÖBB – teilweise mit Zuschüssen des Landes Oberösterreich und der Gemeinden – für eine moderne und intakte Bahninfrastruktur aus: barrierefreie Bahnhöfe, frisch gepflasterte Bahnsteige und Eisenbahnkreuzungen, kilometerweise erneuerte Gleisstränge und Weichen und gereinigte Schotterbetten. Neugestaltungs,- aber auch Vorsorgearbeiten machen Bahnfahrten besser, sprich vor allem komfortabler. Bis es soweit ist, sind allerdings Sperren, Schienenersatzverkehr und Fahrplanänderungen als Übergang notwendig und erfordern ein wenig Geduld.

Ennstalbahn erhält neue SIcherungsanlage



Investiert wird vor allem in den Abschnitt Lahrndorf – Dürnbach – Ternberg (erneuerte Gleise und Bahndamm). Der Bahnhof Garsten erhält eine neue Sicherungsanlage.

Schienenersatzverkehr (Busse) wegen Sperre: zwischen Steyr und Weißenbach-St. Gallen von 20. August bis 9. September und von 14. September bis 2. Oktober.