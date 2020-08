GARSTEN/SAND. Erneut wurde die Freiwillige Feuerwehr Sand zu einem Unwettereinsatz mit Stichwort "Baum über Straße" alarmiert.

Am Mittwoch 05. August. um 05:30 Uhr heulte die Sirene in Sand. Nachdem der Baum welcher auf eine Straße in Dambach gestürzt war, lokalisiert wurde, wurde dieser umgehend von der Verkehrsfläche entfernt und die Straße innerhalb kürzester Zeit wieder freigegeben.

Fotos: FF Sand