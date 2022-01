Die Junge ÖVP Bezirk Steyr überbrachte im neuen Jahr den Mitarbeitern des Frauenhauses Neujahrsgrüße von Landeshauptmann Thomas Stelzer.

STEYR. Dies hat in der Jungen ÖVP Oberösterreich bereits Tradition – Kasernen, Dienststellen von Rettungsorganisationen, aber auch Krankenhausabteilungen und Seniorenwohnheime werden von JVP’lern in ganz Oberösterreich besucht. Dieses Jahr wurde das Frauenhaus gewählt. „Der Anstieg der Gewalt gegenüber Frauen im letzten Jahr hat gezeigt, wie wichtig diese Organisation ist. Wir sagen danke für euren Dienst“, so der JVP-Bezirksobmann Felix Ehrenbrandtner.