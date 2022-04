Vor dem Hintergrund der humanitären Katastrophe des Ukraine-Konflikts stellte der Blasmusikbezirk Steyr das zweitägige „Feedback-Konzert“ von 15 teilnehmenden Musikkapellen am 26. und 27. März ganz in Zeichen der sozialen Verantwortung und Hilfsbereitschaft: Die Erlöse und Spenden aus der Veranstaltung im Wert von € 2.000 konnten stellvertretend für das engagierte Team des Roten Kreuz an Dr. Urban Schneeweiss (Bezirksstelle Steyr-Stadt) und DI(FH) Stephan Schönberger (Bezirksstelle Steyr-Land) offiziell übergeben werden. Der Betrag kommt zweckgebunden der so dringend benötigte Hilfe für die geflüchteten Familien zugute.

Die Bezirksleitung Steyr bedankt sich bei allen Musikerinnen und Musikern als auch bei allen Spendern!