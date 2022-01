YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Das Steyrer Team holte sich den hervorragenden dritten Platz bei der Trophy und den Vizestaatsmeistertitel.

Steyr:

Großartiger Erfolg für das Team aus Kitzbühel bei der fünften Iron Trophy, sie schlugen im Finale souverän das starke Team des CC Hamburg aus Deutschland mit 9 - 1, zugleich holten Sie sich den österreichischen Outdoormeistertitel überlegen. Die Curler aus Kitzbühel mit Skip Lukas Kirchmair, Sebastian Wunderer, Martin Reichel und Matthias Genner krönten sich ungeschlagen zum österreichischen Open Air-Champion.

Es waren vier perfekte Tage für den Veranstalter, am Finaltag spielte zwar das Wetter einen Streich, aber das Organisationsteam hatte alles perfekt im Griff.

Die Herrenmannschaft vom CC Steyr holte sich gegen das Schweizer Team vom CC Zug mit einem klaren 6 - 2 Sieg den dritten Platz bei der Trophy, und Silber in der österreichischen Meisterschaftswertung, das zweite Herrenteam landete auf dem 14. Rang, das Mixed Team landete auf den 16. Rang.

Es waren sportliche Topleistungen aller Teilnehmer der 16 Teams während der vier Tage zu sehen, und alle freuen sich schon wieder auf das Turnier nächstes Jahr in Steyr. Der Curling Club Steyr um Turnierleiter Alexander Piesinger und Präsident Peter Kramlinger bekamen von allen Seiten Lob und Dank von allen Mannschaften.