Erklimmen Sie die Nächste Sprosse

04.05.2017, 12:25 Uhr

Sprossen scheinen unscheinbar, haben aber gesundheitlich eine Menge zu bieten. Sie stecken voller Vitamine, Mineralstoffe und sogenannter sekundärer Pflanzenstoffe, da der Gehalt an vielen Vitaminen und Nährstoffen während des Keimens sprunghaft ansteigt.Die enthaltenen bioaktiven Stoffe haben vielfältige positive Wirkungen auf unseren Körper. Je nachdem, welche bioaktiven Stoffe enthalten sind, unterscheidet sich die Wirkungsweise. Ob entzündungshemmend, antimikrobiell, cholesterinspiegelsenkend, abwehrstärkend oder verdauungsfördernd. Sprossen sind wahre Kraftpakete.Aber was noch viel besser ist, Sprossen bringen auch Geschmack in die Küche, sind kostengünstig und wirklich einfach zu ziehen. "Ich würde Ihnen empfehlen, sich ein Sprossenglas zu besorgen. Die Sprossensamen erhalten Sie in Bioqualität im Bioladen. Geben Sie 1-2 Esslöffel Sprossensamen ins Sprossenglas und füllen Sie das Glas mit Wasser auf. Lassen Sie die Sprossen je nach Sorte (steht auf der Packung) ca. 8-12 Stunden im Wasser einweichen. Im Anschluss leeren Sie das Wasser ab. Der Deckel des Sprossenglases ist ein Sieb. Nun gut mit frischem Wasser spülen. Glas auf den Kopf stellen. Dafür gibt es auch spezielle Glashalter. Jetzt ist die halbe Arbeit erledigt. Ab jetzt morgens und abends die Sprossensamen mit frischem Wasser kräftig spülen und wieder abtropfen lassen. Nach 3-4 Tagen, je nach Sorte, sind die Sprossen fertig. Diese schmecken herrlich in Aufstrichen, in Salaten oder auch auf dem Butterbrot. Gerne können Sie die Sprossen auch in warmen Speisen wie Spaghetti Bolognese, ´verstecken´", rät Bertignoll.Ob Rettich-, Kohlrabi-, Brokkoli-, Mungobohnen- oder Bockshornkleesprossen, bestimmt ist auch für Ihren Geschmack etwas dabei! "Einfach ausprobieren! Es lohnt sich", so Bertignoll.