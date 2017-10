Gebeutelt von einer handfesten Lebenskrise habe ich vor bald zehn Jahren entschieden: "Es reicht! Ich will nicht länger vom Leben gebeutelt werden, sondern mein Leben selbst in die Hand nehmen und das absolut Beste für mich herausholen. Ich willl alles vom Leben! Und ich bin bereit, alles dafür zu geben!"Seither hat sich für mich vieles - um nicht zu sagen fast alles - verändert. Heute führe ich mein Leben über weite Strecken genau so, wie ich es mir schon immer gewünscht habe. Was für ein Geschenk!

Dich auch so richtig wohlfühlen in Deiner Haut?

Dir endlich mehr zutrauen, um Dir Deine Träume und Ziele zu verwirklichen?

Dich selbst liebevoll in den Spiegel schauen können - in guten wie in schlechten Zeiten?

ein über weite Strecken entspanntes und zufriedenes Leben führen?

In meinem Veränderungsprozess habe ich erkannt, dass eine gute Beziehung zu mir selbst der Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben ist. Ich habe verstanden, dass Selbstliebe einer der Rückenwindfaktoren ist, um selbstbestimmt und erfolgreich seinen ureigenen Weg zu gehen.Du willstIn meinem Vortrag verrate ich Dir, warum es so wichtig ist, das Thema Selbstliebe aktiv anzugehen. Du erfährst, was Dir mehr Selbstliebe bring in Deinem realen Leben. Und Du bekommst ein paar wertvolle Übungen, die Dir im Alltag dabei helfen, Deine Selbstliebe auf eine nächste Stufe zu heben.Preis pro Person | 8 EuroTickets unter https://en.xing-events.com/OWPIFUD